Полиция сегодня представит информацию об убийстве Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Мы сегодня собираемся предоставить информацию, уже всю информацию прессе", - сказала Деканоидзе.

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Глава Нацполиции уточнила, что в течение дня будет опубликован анонс пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.