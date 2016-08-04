Полиция сегодня представит информацию об убийстве Шеремета

11:13, 04 августа 2016
Общество
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Полиция сегодня представит информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета.

УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"Мы сегодня собираемся предоставить информацию, уже всю информацию прессе", - сказала Деканоидзе.

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Глава Нацполиции уточнила, что в течение дня будет опубликован анонс пресс-конференции.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.

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