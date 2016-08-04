Полиция сегодня представит информацию об убийстве Шеремета
11:13, 04 августа 2016Общество
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Полиция сегодня представит информацию об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Полиция сегодня представит информацию об убийстве Шеремета / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала журналистам глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
"Мы сегодня собираемся предоставить информацию, уже всю информацию прессе", - сказала Деканоидзе.
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Глава Нацполиции уточнила, что в течение дня будет опубликован анонс пресс-конференции.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.
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