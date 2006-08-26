Кто захватил Кременчугский сталелитейный завод - секрет

Сегодня произошел незаконный захват Кременчугского сталелитейного завода, заявила корреспонденту УНИАН представитель правления предприятия Наталья РУДА.

«Это незаконный захват. С чьей стороны, сказать не можем. Все комментарии позже. Не сегодня», - сказала она.

Прежнее руководство предприятия находится перед административным корпусом. В самом корпусе находится представитель нового управления завода и охрана.

Стороны от комментариев воздерживаются.

Как сообщал УНИАН, 25 августа вечером, группа неизвестных совершила попытку захватить админкорпус Кременчугского сталелитейного завода. Милиция задержала более 30 нападавших.

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