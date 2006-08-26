На Кременчугском сталелитейном заводе сменилось руководство

Новое руководство Кременчугского сталелитейного завода не имеет никакого отношения к конфликту который завершился сменой охраны предприятия. Об этом корреспонденту УНИАН заявил председатель правления предприятия Дмитрий ЧЕРНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, новое руководство представляет акционеров, владеющих 60 процентами акций завода, а право сменить руководство было подтверждено на четырех собраниях акционеров. Таким образом, речь идет не о конфликте на заводе, а о восстановлении законных прав собственности мажоритарных акционеров.

Об этом говорит и тот факт, что милиция не вмешивалась в выяснение корпоративных отношений между мажоритарными и миноритарными акционерами, и лишь осуществляла деятельность по охране общественного порядка.

Справка УНИАН. 17 мая 2006 года состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО «Кременчугский сталелитейный завод», в соответствии с решением которого председателем правления предприятия был избран Д.ЧЕРНЕНКО.

15 июня 2006 года Октябрьским районным судом Днепропетровска принято решение, в настоящее время вступившее в законную силу, запрещающее кому-либо препятствовать Д.ЧЕРНЕНКО выполнять обязанности председателя правления этого предприятия.

31 июля 2006 года Кировским райсудом Днепропетровска принято решение, также вступившее в силу, по установлению факта решений, принятых на общем собрании акционеров от 17 мая, в частности, по избранию председателем правления Д.ЧЕРНЕНКО.

В соответствии с приказом по ОАО «Кременчугский сталелитейный завод» № 1-К от 25 августа 2006 года «О вступлении в полномочия председателя правления», Д.ЧЕРНЕНКО с 25 августа приступил к исполнению своих должностных обязанностей – председателя правления ОАО «Кременчугский сталелитейный завод».