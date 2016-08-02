Во Львове День ВДВ отпраздновали яркими показательными выступлениями (фото)

В Украине сегодня, 2 августа, отмечают День высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины. По этому случаю во Львове в военной части 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады состоялось торжественное собрание личного состава и ветеранов.

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Как рассказали в региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, в рамках праздника, в воинской части состоялся день открытых дверей.

Во время мероприятия все присутствующие почтили павших бойцов бригады минутой молчания и возложили цветы к памятной стеле, на которой высечены фамилии всех «крылатых пехотинцев» бригады, погибших в боях за Украину на Донбассе.

Впоследствии состоялось награждение личного состава и ветеранов бригады-участников боевых действий и прошло показательное выступление с демонстрацией боевых возможностей десанта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили десантников с профессиональным праздником.