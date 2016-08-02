"Никто, кроме нас!": В Украине сегодня отмечают День ВДВ (видео)

Украинские десантники официально празднуют свой день с 1999 года. Это элитный род войск, лозунг которого "Никто, кроме нас!".

Сегодня на базе Учебного центра ВДВ ВС Украины в Житомире состоятся торжественные мероприятия, в которых примет участие руководство государства, Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

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Основными задачами ВДВ определены:

- нарушение управления войсками и работы тыла противника;

- запрет планомерного использования резервов противником;

- борьба с воздушными десантами и группировками противника;

- занятие и удержания важных объектов (рубежей) с целью обеспечения беспрепятственного и своевременного оперативного развертывания войск (сил) в определенных операционных зонах (районах).

Кроме основных задач, ВДВ могут участвовать в борьбе с НВФ, международных операциях по поддержанию мира и безопасности, мероприятиях по осуществлению защиты жизни и здоровья граждан и объектов государственной собственности за пределами Украины и выполнять другие задачи, определенные законами Украины.