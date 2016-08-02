Порошенко и Гройсман поздравили военных с днем ВДВ
11:27, 02 августа 2016Общество
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Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили воинов-десантников с профессиональным праздником - Днем высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины.
Сегодня десантники отмечают свой профессиональный праздник / УНИАН
«Поздравляю Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины! Спасибо за мужество, прочность и самоотверженную службу Отечеству!» - написал президент в Facebook.
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«В этот праздничный день выражаю слова благодарности за высокий профессионализм, мужество и стойкость, который военнослужащие-десантники показали в условиях военной агрессии против нашего государства», - говорится в поздравлении Гройсмана.
Премьер подчеркнул, что десантники честно и самоотверженно выполняют поставленные задачи, постоянно рискуя собственной жизнью.
Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, мира, благополучия и единства.
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