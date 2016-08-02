Порошенко и Гройсман поздравили военных с днем ВДВ

«Поздравляю Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил Украины! Спасибо за мужество, прочность и самоотверженную службу Отечеству!» - написал президент в Facebook.

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«В этот праздничный день выражаю слова благодарности за высокий профессионализм, мужество и стойкость, который военнослужащие-десантники показали в условиях военной агрессии против нашего государства», - говорится в поздравлении Гройсмана.

Премьер подчеркнул, что десантники честно и самоотверженно выполняют поставленные задачи, постоянно рискуя собственной жизнью.

Он пожелал военнослужащим крепкого здоровья, мира, благополучия и единства.