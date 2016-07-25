В Украине ужесточили наказание за вождение в нетрезвом состоянии: минимальный штраф теперь будет 10 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, закон был подписан в присутствии руководителя Национальной полиции Хатии Деканоидзе и ее заместителя – руководителя Патрульной полиции Александра Фацевича.

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Президент отметил, что второй год подряд из-за агрессии России на востоке Украины гибнут украинцы. Однако не менее ужасной является статистика погибших в мирной части страны, большинство из которых стали жертвами ДТП. «Каждое пятое дорожно-транспортное происшествие у нас совершается нетрезвыми водителями», - подчеркнул глава государства.

Порошенко положительно оценил реформу полиции, которая вместе с армией стала символом доверия народа. По словам президента, возможно, некоторым из новых полицейских необходимо еще набраться опыта и определенных знаний, но они не берут взятки, выступают на страже закона, остаются вежливыми с гражданами. «Кроме оружия в виде пистолета и наручников, надо вооружить полицейских правами, законами и ответственностью за совершенные правонарушения. Потому что неприемлемо, когда зарвавшийся мажор, бросив пару тысяч из окна, думает, что он может продолжить действовать, создавая угрозу дорожной безопасности и безопасности в стране», - подчеркнул президент.

Глава государства уверен, что благодаря подписанному закону значительно расширятся инструменты правоохранителей для наведения порядка на дорогах. «Даю вам в руки это «оружие» и инструменты. Уверен, что я их передаю в надежные, патриотические, профессиональные и порядочные руки», - отметил президент.

В свою очередь Деканоидзе отметила, что правоохранители долго ждали этого закона. Она напомнила, что несколько недель тому назад был запущен пилотный проект видеофиксации на дорогах. «Это будет хорошим инструментом для превенции (нарушений). Мы выяснили, что каждый второй наш гражданин нарушает правила дорожного движения относительно скоростного режима – и много инцидентов, когда выявляют пьяных за рулем, которые не жалеют ни себя, ни других», - отметила руководитель Нацполиции.

Деканоидзе подчеркнула, что законодательное обеспечение является важным для эффективной работы полицейских: «Ваша поддержка, поддержка Верховной Рады предоставит возможность и мотивацию полицейским, чтобы они работали над усилением безопасности страны».

Фацевич отметил, что большинство ДТП, в которых гибнут люди, происходят из-за того, что за рулем находится нетрезвый водитель. «Когда патрульные останавливают транспортные средства и проверяют водителя на уровень алкогольного опьянения, то подчас испытывают шок, так как уровень бывает 4 промилле. Каждый гражданин должен чувствовать, что он несет ответственность», - рассказал он.

По его словам, подписанный закон станет вкладом в наведение порядка и соблюдение безопасности на дорогах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июля приняла закон, который усиливает ответственность за управление транспортом в состоянии опьянения.

Согласно закону, управление транспортом лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортом лицу, находящемуся в состоянии опьянения, предусматривает штраф в размере 10200 грн и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Повторное в течение двух лет совершение этих нарушений предусматривает наложение штрафа на водителей в размере 1200 необлагаемых минимумов доходов граждан (20400 грн) и лишения права управления транспортными средствами на срок три года, и на других лиц – наложение штрафа 20400 грн с оплатным изъятием транспортного средства или без изъятия.

Водителей, которые дважды в течение пяти лет подвергались административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, будут штрафовать на 40800 грн (2400 необлагаемых минимумов доходов граждан) и лишать права управления транспортными средствами на срок 10 лет.