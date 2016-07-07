В Украине ужесточили наказание за езду в нетрезвом состоянии: минимальный штраф составит 10 тысяч гривень

Как передает корреспондент УНИАН, за закон № 4373 проголосовали 243 народных депутата из 300, зарегистрированных в сессионном зале.

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Таким образом, когда водитель впервые привлекается к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, он будет наказан штрафом, которій составляет составляет 10 200 грн (600 необлагаемых минимумов. Ранее - 200) и будет лишен права вождения на год.

В законе отмечается, что при повторном правонарушении на протяжении года налагается "штраф на водителей в размере 1200 необлагаемых минимумов - то есть 20 400 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года с оплатным изъятием транспортного средства или без такового.

В случае, если водитель дважды в течение года совершит данное правонарушение, с него взимается штраф в размере 2400 необлагаемых минимумов (40 800 грн) доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на срок 10 лет и на других лиц - наложение штрафа в размере 2400 необлагаемых минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.