На Большом антикварном салоне в Киеве пытались продать украденную картину

На Большом антикварном салоне, который сейчас проходит в Киеве, пытались за 750 тыс. грн. продать украденную из Уманского музея картину художника Николая Глущенко «Зимнее солнце».

Об этом сообщает сегодня «Газета по-киевски ».

По информации правоохранительных структур, картина принадлежит одному из предпринимателей из города Бердичев. В данный момент выясняются обстоятельства приобретения им похищенного полотна, а также проводится искусствоведческая экспертиза.

Картина «Зимнее солнце» была написана в 1970 году. Она находилась в коллекции Уманского краеведческого музея, откуда была похищена в начале 2008 года вместе с еще 23 картинами.

Уголовное дело по факту кражи картин возбуждено в начале 2008 года. По данным Главного управления военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины, на сегодняшний день найдено 12 из 24 украденных картин. По предварительной информации стоимость похищенных полотен оценивается в 2 млн. грн. Окончательная стоимость картин будет установлена по завершению искусствоведческой экспертизы.