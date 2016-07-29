В Харькове заочно осудили инспектора Качановской колонии, применившего силу к Тимошенко

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в июле Ленинский районный суд Харькова признал 28-летнего бывшего инспектора Качановской исправительной колонии №54 виновным в превышении служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.365 УК Украины).

Инспектора приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года и лишением специального звания - лейтенант внутренней службы.

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Поскольку осужденный скрывается от органов следствия и суда и объявлен в международный розыск, следствие и рассмотрение судебного производства проводились в форме специального досудебного расследования и специального судебного производства (заочно).

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года служащие безосновательно применили к осужденной на то время Тимошенко физическое насилие с целью принудительной доставки ее в больницу. В результате противоправных действий правоохранителей пострадавшей были причинены легкие телесные повреждения.

В октябре 2015 года двух других фигурантов дела - заместителя начальника Качановской исправительной колонии и начальника отдела охраны колонии - суд признал виновными в превышении служебных полномочий, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст. 365 УК Украины). Их приговорили к 3 годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.