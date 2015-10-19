Суд вынес приговор сотрудникам Качановской колонии по делу об избиении Тимошенко

Об этом сообщил народный депутат Сергей Власенко, проинформировали УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

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По его словам, «исследовав доказательства и допросив большое количество свидетелей, суд подтвердил факт избиения Юлии Тимошенко высокопоставленными сотрудниками Качановской колонии 20 апреля 2012 года».

Как установлено решением суда, отметил Власенко, «физическое насилие к Юлии Тимошенко применили теперь уже бывшие сотрудники колонии: первый заместитель начальника колонии Андрей Коваленко, заместитель начальника колонии Андрей Парамей и старший инспектор колонии Евгений Зимогляд (по третьему лицу дело выделено в другое производство, так как она исчезла с территории Украины)».

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По данным Власенко, согласно приговору суда, Коваленко получил 3 года лишения свободы с одновременным лишением воинского звания подполковника внутренней службы. После отбытия наказания ему 3 года запрещено работать в пенитенциарной службе.

Парамей получил 3 года заключения с отсрочкой исполнения на 3 года, сообщил Власенко, добавив, «суд воспринял доводы Юлии Тимошенко и ее защиты об уменьшении наказания для него за то, что еще во время пребывания лидера «Батькивщины» в больнице «Укрзализныци» Парамей полностью раскаялся, извинился перед Юлией Тимошенко и защите предоставил ценную информацию».

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2014 года прокуратура Харьковской области объявила двум заместителям начальника Качановской исправительной колонии (№54) о подозрении в применении силы к Тимошенко.

Досудебным расследованием было установлено, что указанные лица вечером 20 апреля 2012 года применили физическое насилие к Тимошенко во время ее перевозки в больницу.

В декабре 2014 года дело о применении физической силы к Тимошенко в Качановской исправительной колонии было направлено в суд.