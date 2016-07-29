В Украине запретили еще один российский телеканал

Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Решением Национального совета от 28 июля российский телеканал «Ностальгия» изъят из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины», - говорится в сообщении.

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Согласно данным пресс-службы, логотип и заставка телеканала оформлены в коммунистическом стиле, что противоречит закону «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

«Эфир телеканала оформлено символикой Советского Союза, логотип содержит изображение серпа и молота, а заставки - изображение флага СССР и красную звезду и тому подобное», - пояснила пресс-служба Нацсовета.

Также регулятор зафиксировал в эфире «Ностальгии» и другие нарушения. В частности, во время показа рекламно-развлекательной передачи «Философия судьбы»? телезрителям предоставлялись платные услуги и отсутствовал логотип канала.

Согласно решению Нацсовета, украинские провайдеры должны будут исключить канал «Ностальгия» из наполнения своих пакетов ТВ-программ.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

За это время Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 50 российских телеканалов. Таким образом, по данным регулятора, количество российских телеканалов за последние 2 года сократилось в 5 раз – до 14. При этом количество украинских спутниковых телеканалов выросло на 20% - до 122.