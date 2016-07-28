Вопреки "декоммунизации" Google-карт Крыма, в российскую версию вернут прежние названия

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ВВС.

"Мы в курсе сложившейся ситуации и активно работаем над тем, на чтобы вернуть на русскую версию Google Maps прежние названия", - заявили в пресс-службе.

Ранее сервис переименовал населенные пункты аннексированного Россией полуострова в соответствии с украинским законом. В частности, город Красноперекопск стал Яны Капу, Красногвардейское - Курманом, а Кировское - Ислям-Тереком. Изменения коснулись как российской, так и украинской версии сервиса.

Это вызвало бурное возмущение российских политиков.

Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла постановление о переименовании 69 населенных пунктов Автономной Республики Крым и 1 села на территории Севастопольского горсовета в рамках декоммунизации. Почти всем им были определены крымскотатарские названия, которые они носили до депортации крымских татар с полуострова.

В то же время, согласно тексту документа, он вступает в силу с момента возвращения временно оккупированной территории полуострова под общую юрисдикцию Украины. На данный момент, согласно базе законодательства на сайте парламента, этого еще не произошло (содержание не вступивших в силу документов отображается на желтом фоне).

Как известно, Россия аннексировала Крым весной 2014 года. Киев и международное сообщество не признают аннексию и считают полуостров украинской территорией.