Кремль успокаивает: ликвидация "Крымского федерального округа" не отразится на жителях оккупированного полуострова

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это абсолютно никак не отразится (на жителях полуострова – УНИАН). Наоборот, речь идет о повышении эффективности этого звена управления на уровне полпреда, потому что многие задачи сходны с точки зрения развития того прежнего Южного федерального округа и Крыма», - сказал Песков.

«Там общие точки роста, схожий набор проблем, который стоит, поэтому в данном случае просто исходили из целесообразности и необходимости повышения эффективности управления», - сказал Песков журналистам.

По его словам, для жителей полуострова это ничего не меняет, наоборот, это должно иметь, призвано иметь, позитивный эффект.

В тоже время Песков отметил, что определённая номенклатура должностей согласовывается с институтом поспреда.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, президент РФ Владимир Путин присоединил оккупированный Крым к Южному федеральному округу, таким образом ликвидировав "Крымский федеральный округ".

Кроме того, Путин назначил Владимира Устинова полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.

Теперь в Южный федеральный округ входят Республика Адыгея (Адыгея), Республика Калмыкия, оккупированный Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, оккупированный Севастополь.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

"Крымский федеральный округ" Россия создала после того, как аннексировала украинский Крым в марте 2014 года.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.