Google Maps поменял названия населенных пунктов Крыма на не вступившие в силу "декоммунизированные"

В частности, город Красноперекопск теперь отображается с названием Яны Капу, поселок Красногвардейское - как Курман, Октябрьское - как Биюк-Онлар, Комсомольское - как Бакачик-Кыят, Куйбышево - как Албат, Советское - как Долоссы, Советский - как Ички, Кировское - как Ислям-Терек, Орджоникидзе - как Кайгадор, Ленино - как Еды-Кую.

Аналогичное явление можно наблюдать и относительно ряда сельских населенных пунктов.

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Напомним, 12 мая Верховная Рада приняла постановление о переименовании 69 населенных пунктов Автономной Республики Крым и 1 села на территории Севастопольского горсовета в рамках декоммунизации. Почти всем им были определены крымскотатарские названия, которые они носили до депортации крымских татар с полуострова.

В то же время, согласно тексту документа, он вступает в силу с момента возвращения временно оккупированной территории полуострова под общую юрисдикцию Украины.

На данный момент, согласно базе законодательства на сайте парламента, этого еще не произошло (содержание не вступивших в силу документов отображается на желтом фоне).