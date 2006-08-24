Янукович уже в Крыму
15:58, 24 августа 2006Общество
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Об этом сообщает пресс-служба правительства
Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ находится в краткосрочном отпуске в Автономной Республике Крым.
Как сообщает пресс-служба правительства, отпуск премьера ориентировочно будет длиться до 8 дней.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве после торжеств на Софийской площади В.ЯНУКОВИЧ заявил, что уходит в отпуск до третьего сентября. В то же время он обязался присутствовать сегодня на приеме Президента в Софии Киевской.
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