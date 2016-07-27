ГПУ: Бежать "беркутовцам" после Майдана помог один из руководителей ОО "Никто кроме нас"

Об этом сообщил руководитель департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью LB.ua.

Горбатюк не стал отвечать, является ли этим человеком руководитель организации Александр Ковалев, ссылаясь на тайну следствия.

"Я не могу назвать фамилию, могу сказать, что подозрение действительно объявлено лицу из руководства этого ГО - "Никто кроме нас ", - сказал он.

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Горбатюка добавил, что организатор не арестован, поскольку его обвиняют в сокрытии преступления, это статья 396 Уголовного кодекса, санкции которой предусматривают лишение свободы до 3 лет, то есть, это не тяжкое преступление, средней тяжести. Уголовный кодекс не предусматривает в таком случае арест как меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 14 июля провела обыски у лиц, причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов активистов Майдана представителей «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия. Ранее заместитель генпрокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил: “Когда общество узнает, кто к этому причастен, будет очень удивлено”. По его словам, обнародованная информация может вызвать неприятие, “но истина является истиной”.