Матиос прокомментировал новые доказательства в деле о расстреле активистов Майдана
Заместитель генпрокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявляет, что общество удивится, узнав фамилии лиц, которые стояли за сокрытием оружия, из которого расстреливали активистов Майдана.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве, комментируя информацию, обнародованную генеральным прокурором Юрием Луценко.
“Когда общество узнает, кто к этому причастен, будет очень удивлено”, - сказал Матиос.
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По его словам, обнародованная информация может вызвать неприятие, “но истина является истиной”.
Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура сегодня, 14 июля, провела обыски у лиц, причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов активистов Майдана, представителей «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия.
Как написал в Facebook генпрокурор Луценко, «сегодня силами Департамента спецрасследований ГПУ прошли обыски у причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия. Найденные в озере элементы снайперской винтовки (которую вся страна видела в руках убийцы под Октябрьским дворцом) и автоматов станет очередным доказательством на судебном процессе».