Матиос прокомментировал новые доказательства в деле о расстреле активистов Майдана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве, комментируя информацию, обнародованную генеральным прокурором Юрием Луценко.

“Когда общество узнает, кто к этому причастен, будет очень удивлено”, - сказал Матиос.

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По его словам, обнародованная информация может вызвать неприятие, “но истина является истиной”.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура сегодня, 14 июля, провела обыски у лиц, причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов активистов Майдана, представителей «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия.

Как написал в Facebook генпрокурор Луценко, «сегодня силами Департамента спецрасследований ГПУ прошли обыски у причастных к вывозу из Киева после кровавых расстрелов «черной сотни» «Беркута» и последующего уничтожения их оружия. Найденные в озере элементы снайперской винтовки (которую вся страна видела в руках убийцы под Октябрьским дворцом) и автоматов станет очередным доказательством на судебном процессе».