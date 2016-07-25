На полигоне "Широкий лан" погиб 45-летний военный из Киева
На полигоне "Широкий лан" на Николаевщине погиб 45-летний военный из Киева.
Он служил по контракту уже не первый год, передает ВВС Украина.
У него осталась беременная жена.
По обновленным данным, ранены 10 военных. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказал журналистам офицер Одесского регионального медиацентра Минобороны Ярослав Чепурной.
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Трагедия произошла во время боевого слаживания, которое не имеет отношения к масштабным учениям, что проводятся в Украине.
На месте работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства трагедии.
Как сообщал УНИАН, 25 июля на полигоне "Широкий лан" на Николаевщине во время стрельб разорвался 120-мм миномет, в результате чего погиб военный.