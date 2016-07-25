Взрыв на полигоне в Николаевской области: в Минобороны рассказали подробности
Взрыв на Широколановском полигоне не имеет отношения к учениям "Си Бриз" и "Южный ветер".
Об этом заявил офицер одесского регионального центра Минобороны Украины Ярослав Чепурной, передает "112 Украина".
"На данный момент рано говорить официальную причину трагедии, которая произошла сегодня утром. Следственная комиссия в составе офицеров Николаевской военной прокуратуры, офицеров военной службы правопорядка Николаевского национального отделения работают на месте события для того, чтобы уточнить причину гибели и ранения военнослужащих", - заявил Чепурной.
"Отношения к "Си-бриз 2016" и "Южный ветер" это не имеет", - отметил он на уточняющий вопрос журналистов.
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"Среди 8 раненых один тяжелый. Ему сейчас проводится в Николаевском военном госпитале операция. За его жизнь борются медики. Что касается остальных, 7 раненых, то у них ранения такого рода, что опасности для жизни это не представляют. Будет проведено расследование, которое должно ответить на вопросы как так произошло и что сделать так, чтобы этого больше не происходило", - добавил Чепурной.
Отмечается, что на месте работает оперативная группа, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия.
Ранее УНИАН сообщал, что 25 июля около 11:00 на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет.