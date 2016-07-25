Взрыв на полигоне в Николаевской области: в Минобороны рассказали подробности

Об этом заявил офицер одесского регионального центра Минобороны Украины Ярослав Чепурной, передает "112 Украина".

"На данный момент рано говорить официальную причину трагедии, которая произошла сегодня утром. Следственная комиссия в составе офицеров Николаевской военной прокуратуры, офицеров военной службы правопорядка Николаевского национального отделения работают на месте события для того, чтобы уточнить причину гибели и ранения военнослужащих", - заявил Чепурной.

"Отношения к "Си-бриз 2016" и "Южный ветер" это не имеет", - отметил он на уточняющий вопрос журналистов.

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"Среди 8 раненых один тяжелый. Ему сейчас проводится в Николаевском военном госпитале операция. За его жизнь борются медики. Что касается остальных, 7 раненых, то у них ранения такого рода, что опасности для жизни это не представляют. Будет проведено расследование, которое должно ответить на вопросы как так произошло и что сделать так, чтобы этого больше не происходило", - добавил Чепурной.

Отмечается, что на месте работает оперативная группа, ведется расследование по выяснению причин и обстоятельств происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что 25 июля около 11:00 на Широколановском полигоне в Николаевской области во время стрельб разорвался 120-миллиметровый миномет.