В Минске прощаются с журналистом Шереметом (событие окончено)

В Минске проходит церемония прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом.

Об этом сообщает белорусская служба Радио «Свобода».

Церемония прощания началась в Храме Всех святых в 11:00 по местному времени и будет продолжаться до 14:00. Похоронят журналиста на Северном кладбище в 14:30.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

К расследованию убийства подключилось и ФБР.

Накануне церемония прощания с Шереметом прошла в Киеве.