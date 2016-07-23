В Минске прощаются с журналистом Шереметом (событие окончено)
12:00, 23 июля 2016Общество
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Церемония прощания началась в Храме Всех святых в 11:00 по местному времени и будет продолжаться до 14:00. Похоронят журналиста на Северном кладбище в 14:30.
REUTERS
В Минске проходит церемония прощания с погибшим в Киеве журналистом Павлом Шереметом.
Об этом сообщает белорусская служба Радио «Свобода».
Церемония прощания началась в Храме Всех святых в 11:00 по местному времени и будет продолжаться до 14:00. Похоронят журналиста на Северном кладбище в 14:30.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
К расследованию убийства подключилось и ФБР.
Накануне церемония прощания с Шереметом прошла в Киеве.
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