Луценко анонсировал допрос журналистов "17 канала", которые первыми появились на месте убийства Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко заявил сегодня на пресс-конференции в Ужгороде.

«Сейчас делается все, чтобы получить экспертное заключение о типе взрывчатки и самого взрывного устройства, а также ряд других действий относительно лиц, находившихся на месте закладки взрывчатки», - сказал он.

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«В том числе и журналисты печально известного канала, которые случайно успевают первыми на резонансные убийства, также находятся в поле зрения правоохранителей», - добавил Луценко и отметил, что указанные журналисты будут допрошены.

Как сообщалось, Шеремет погиб 20 июля утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Съемочная группа «17 канала» появилась практически сразу на месте трагедии. Журналисты объяснили свое появление тем, что ожидали в том районе встречи с мэром Киева Виталием Кличко, который на тот момент был за границей.