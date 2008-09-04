Кабмин намерен защитить прав потребителей на рынке финуслуг

Кабинет министров намерен усилить защиту прав потребителей на рынке финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, это предусмотрено в одобренных на заседании Кабмина изменениях в законы о регулировании рынка ценных бумаг, о финансовых услугах и государственном регулировании финуслуг.

По словам председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Валерия АЛЕШИНА, в документе предложено определить, какую информацию должно раскрывать юридическое лицо для потребителя. «Это позволит делать вывод о качестве управленческих процедур и о качестве состояния юрлица… Это усилит защиту прав потребителей», - сказал В.АЛЕШИН.

Он также сообщил, что изменениями предоставляется право уполномоченному органу осуществлять согласование или давать письменное разрешение на получение существенного участия в финансовом учреждении. «Это право получает и Госфинуслуг, и Госкомценных бумаг», - отметил В.АЛЕШИН.