В аннексированном Крыму ФСБ задержало проукраинскую активистку - правозащитники

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Крымскую правозащитную группу (КПГ).

«По информации мониторов КПГ, сотрудники ФСБ задержали в Ялте жительницу Крыма, проукраинскую активисту Ларису Китайскую. Ее отвезли домой для проведения обыска. Ее дочь сообщила, что сотрудники ФСБ обвинили Ларису Китайскую в сепаратизме», – отмечается в сообщении. Других подробностей пока нет.

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Официальной информации о задержании Ларисы Китайской от российских правоохранителей аннексированного Крыма нет.

Преследования проукраинских и крымскотатарских активистов стали обычной практикой в Крыму после его аннексии Россией. Об этом неоднократно заявляли правозащитники. Они призывают Кремль прекратить нарушения прав человека. Но в Москве и российские власти Крыма отрицают репрессии.