Румыния представила аргументы против Украины в Гааге

Во вторник в Международном суде ООН в Гааге начались слушания дела относительно украинско-румынского территориального спора вокруг острова Змеиный. На первом заседании слово было предоставлено румынской стороне. Представитель МИД Румынии Богдан Ауреску заявил, что Украина пытается расширить свои границы в Черном море вопреки международным нормам. По словам официального спикера, для обоснования своих претензий Киев использует остров Змеиный, который был незаконно отобран у Румынии Советским Союзом и расположен всего в нескольких километрах от сухопутной румынской территории. Позицию Украины Гаагский суд заслушает до начала следующей недели.

Немецкая волна