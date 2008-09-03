Президент присвоил имя Ивана Выговского 540-му зенитному полку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом присвоил имя Ивана Выговского 540-му зенитному ракетному Львовскому полку воздушного командования «Запад» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается в указе, обнародованном на официальном сайте главы государства, решение принято “с целью увековечения памяти Ивана Выговского - гетмана Украины, выдающегося государственного, политического деятеля и полководца XVII века, и учитывая высокий профессионализм, весомый вклад в укрепление боеспособности Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины личного состава 540-го зенитного ракетного Львовского полка воздушного командования «Запад» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины”.

Президент постановил присвоить 540-му зенитному ракетному Львовскому полку воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВСУ имя Ивана Выговского и в дальнейшем именовать его – 540-й зенитный ракетный Львовский полк имени Ивана Выговского воздушного командования «Запад» Воздушных Сил ВСУ.