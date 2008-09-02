В Крыму будут раздавать золотые яблоки

8-й Международный фестиваль продюсерского кино России и Украины «Кино-Ялта» откроется сегодня вечером в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, на фестивале будут представлены фильмы конкурсной и внеконкурсной программ.

В конкурсной программе - по традиции по 4 фильма от каждой страны. Конкурсные картины оцениваются по номинациям: «За лучший фильм», «За лучшую режиссерскую работу», «За лучшее исполнение женской роли», «За лучшее исполнение мужской роли». Победитель в номинации «За лучший фильм» получит приз «Большое золотое яблоко», победители в номинациях «За лучшую режиссерскую работу», «За лучшее исполнение женской роли» и «За лучшее исполнение мужской роли» - по призу «Золотое яблоко».

Помимо этого, организационный комитет и дирекция фестиваля вручат приз «За верность профессии». Лауреатом приза в нынешнем году станет режиссер, актер и сценарист Станислав ГОВОРУХИН. Ранее этот приз получила, в частности, актриса Ада РОГОВЦЕВА.

Гала-показы фильмов внеконкурсной программы пройдут для широкой аудитории под открытым небом на Набережной Ялты.

В ходе фестиваля «Кино-Ялты» также будет представлено «Забытое кино» - показаны несколько фильмов советского периода, которые могли бы претендовать на актуальность и в наши дни. В программу вошли ленты: «Каждый вечер в одиннадцать», «Неподсуден» и «Песни моря».

Задача кинофестиваля - выявление и поддержка лучших проектов, разработанных кинопродюсерами Украины и России, повышение уровня кинопроизводства обеих стран и сохранении традиционных связей кинематографистов Украины и России.

Кинофестиваль, организатором которого уже несколько лет является компания «Интерфест» (Москва), проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Совета министров АРК, при участии Гильдии продюсеров России и Ассоциации продюсеров Украины.

«Кино-Ялта 2008» завершится 6 сентября.