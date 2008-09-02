Ехануров обещает передать 2/3 военных складов на уничтожение или продажу

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает передать 2/3 ненужных Вооруженным Силам военных складов структурам, которые занимаются утилизацией боеприпасов.

Об этом он заявил в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, выступая на торжественной церемонии принесения Воинской присяги и вручения студенческих билетов курсантам 1-го курса.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что одной из нерешенных проблем украинской армии остается ее высвобождение от выполнения несвойственных функций. “Я сделаю все для того, чтоб две трети военных складов, которые не нужны Вооруженным Силам, были переданы структурам, занимающимся утилизацией боеприпасов или их продажей”, – заявил министр обороны.

Он также обратил внимание на то, что за последние месяцы Вооруженные Силы прошли через значительные испытания. “Наводнение, которое было в западных регионах Украины показало, что без помощи Вооруженных Сил невозможно было обойтись. Вооруженные Силы с честью справились со своими задачами. Свыше 3200 военнослужащих постоянно работали в районах, пострадавших от стихии, еще около 2000 постоянно были в резерве”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.