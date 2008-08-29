Украина и Россия заморозили планы совместной модернизации ЗРК

Украина и РФ заморозили планы создания совместного предприятия (СП), предназначенного для модернизации украинских зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом, как пишет РосБизнесКонсалтинг, сообщил журналистам информированный источник в украинских оборонных кругах. По его словам, Россия взяла курс на сворачивание сотрудничества с Украиной по этому направлению, что выразилось в трудностях при закупке российских комплектующих. "После событий в Грузии эта политика только ужесточится", - считает эксперт.

Как сообщалось, в феврале 2007 г. компания "Укрспецэкспорт" сообщила о планах создания СП по модернизации ЗРК украинской армии и продлению их ресурса. С украинской стороны соучредителем компании выступала фирма "Укроборонсервис". Все документы Украиной были подготовлены и утверждены правительством, после чего переданы "Рособоронэкспорту".

Согласно планам, 51% в СП контролировала бы украинская сторона, 49% - российская.

В 2005 г. "Укроборонсервис" провел ремонт и модернизацию дивизиона ЗРК С-300 украинской армии совместно с российскими специалистами. Украина, уточняет РБК, может модернизировать ЗРК только с привлечением российских разработчиков этого вооружения.