В Харькове задержали подозреваемого во вчерашнем убийстве в центре города (фото)

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

«Оперативно сработали поисковые группы. У задержанного изъято оружие, из которого, вероятнее всего, и был застрелен работник сервисного центра», – сообщил начальник полиции Харьковщины Анатолий Дмитриев.

По его словам, вор «путешествовал» по разным городам Украины, в связи с чем выясняется его причастность к совершению других преступлений.

Напомним, вчера в 19:10 на улице Рымарской в Харькове произошло убийство.

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Информация о том, что посреди улицы лежит тело окровавленного мужчины, поступило в Шевченковское отделение полиции Харькова.

Предварительно было установлено, что вечером в офис, который специализируется на ремонте компьютерной техники, зашел неизвестный мужчина и по непонятным причинам открыл стрельбу из неустановленного оружия. В это время в помещении находились двое сотрудников заведения. В одного из них попала пуля, другой успел спрятаться в кладовке и вызвать правоохранителей.

Происшествие расследуется по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Собранные вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы.

Отмечалось, что погибший был жителем Луганской области 1988 года рождения. Мужчина занимался ремонтом компьютерной техники в указанном сервисном центре. На теле жертвы нашли пулевое ранение в спину.

Также сообщалось, что подозреваемый в убийстве является гражданином Грузии.