Следствие по убийству друга Кернеса до сих пор не имеет подозреваемых - прокуратура

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга сообщил прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

“По Дименту: проводится расследование. Есть ряд версий. Когда они будут реализованы, по результатам вы узнаете. Пока продолжается расследование. Подозреваемых нет”, - сказал Данильченко.

Прокурор подчеркнул, что в текущем году в Харьковской области выявлено 4 организованных преступных группы, что является одним из наибольших показателей в государстве.

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Комментируя возможную причастность к убийству преступных группировок Манукяна и Казарцева, Данильченко сказал: “Чьи-то домыслы, предположения и гадания на кофейной гуще я комментировать не хочу”.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля в Харькове на территории кладбища на улице Академика Павлова неизвестные застрелили друга и бизнес-партнера городского головы Харькова Геннадия Кернеса 52-летнего бизнесмена Юрия Димента.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УКУ (умышленное убийство).