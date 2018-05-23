Будет ли Киев с хлебом, водой и газом?

Вчера Киевский городской совет разрешил продажу акций “Хлеб Киева”, “Киевгаза” и “Киевводоканала”. Пострадают ли интересы киевлян после приватизации этих стратегических объектов - узнавал УНИАН

Виктор Пилипишин, глава Шевченковской райгосадминистрации г. Киева: Я НЕ СЛЫШАЛ, ЧТОБЫ НА ЗАПАДЕ БЫЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ХЛЕБЗАВОДЫ

Я не Нострадамус, мне трудно сказать, пострадают ли интересы киевлян или нет в результате вчерашнего решения Киевсовета. Это зависит от того, какими будут условия этой приватизации. Я считаю, что проводилась определенная политика, чтобы эти предприятия привести к приватизации. Почему? Потому что фактически каждый квартал нужно выделять 100-200 млн. грн. на компенсации этим предприятиям. Бюджет не может все время выделять такие средства. Я не исключаю, что создалась ситуация, при которой нужно было принимать решение о приватизации. Но теперь возникает вопрос – на каких условиях будет проведена эта приватизация? Будет ли она проведена прозрачно? Будут ли там дополнительные инвестиционные обязательства, какая будет цена на продажу и т.д? Можно же провести приватизацию так, что город только от этого потеряет, а можно и так, что все киевляне от этого только выиграют. Единственное: я бы отдавал в концессию, а не приватизировал. Моя точка зрения: частный бизнес эффективнее использует свои ресурсы. Я не слышал, чтобы на Западе были государственными хлебные заводы, например.

Дмитрий Андриевский, депутат Киевсовета (Блок Кличко): ЭТО ОПАСНОЕ ДЛЯ КИЕВА РЕШЕНИЕ

Это не только неудачное, это опасное для Киева решение. Это предприятия, которые фактически имеют монопольное положение в обеспечении города водой и газом. Город фактически теряет контроль над формированием тарифов на коммунальные услуги. Я думаю, следующим шагом будет существенное повышение, с одной стороны, жилищно-коммунальных тарифов. С другой стороны, это опять таки будет шантаж, как мы видели с хлебом. Кстати, это фактически одни и те же предприниматели владеют и “Киевхлебом”, и “Киевгазом” и “Киевводоканалом”. Это фактически шантаж со стороны владельцев этих предприятий для увеличения дотаций из бюджета этим частным предприятиям. Это очень опасное решение.

Приватизации в таком виде, как мы сегодня видим в Киеве, на Западе не существует. Работает тендерная основа предоставления таких услуг, там где нет монополистов. Там где речь идет о естественных монополистах, таких как снабжение воды, муниципалитеты и власть имеют серьезные пакеты и влияют на политику тех предприятий. Такой практики, чтобы все это передавалось в частные руки, тем более в одни и те же, нет. У нас же мусор, хлеб, газ и вода фактически находятся в одних руках.

Александр Зинченко, лидер фракции БЮТ в Киевсовете: ЭТИМ РЕШЕНИЕМ БЮТ ФАКТИЧЕСКИ СБРОСИЛ ЯРМО С ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

За последние годы в бюджет Киева не поступило ни единой копейки дивидендов от акций “Киевводоканала” или “Киевгаза”, только отчисления. На тебе, страна, убытки, а нам оставь дивиденды! Иметь такую собственность и абсолютно не влиять на результативность предприятия - бессмысленно. Этим своим решением БЮТ фактически сбросил ярмо с городского бюджета.

Интересы киевлян должны защищаться эффективным собственником, а не формальным. Если формальный собственник все время только приносит проблемы на сессию в виде требований по тарифам, долгов на погашение, то это только развращает всю экономику. Неэффективная экономика начинается с неэффективного собственника и неэффективного предприятия.

Нельзя сказать: вот есть такое решение (тем более на бумаге) и сейчас начнутся перемены. Нужно создавать механизм, ответственную систему со стороны Киевсовета и КГГА. Это огромная работа по стабилизации всех экономических монополий, по выводу их на ответственность, на отчетность, на прозрачность, на открытые аудиты.

Сложность предыдущей ситуации с хлебом заключалась в том, что заигрывали с одной монополией. “Киевхлеб” и “Киевмлын” - это одна холдинговая структура. А нам нужны рыночные условия. Чтобы администрация могла сказать: “С 1 сентября выставить на тендер на месяц условия закупки хлеба и хлебобулочной продукции на 2009 г. и что цены будут колебаться в таких-то параметрах, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства”. И с 1 по 30 сентября компании подают запросы. 5% рынка может закрыть одна компания, 10 другая и т.д. Конкуренция - свидетельство перехода на нормальную ценовую политику. Цены образуются не только в тарифном комитете Киевсовета и в управлении цен КГГА. А эффективные цены - это еще и эффективный рынок, когда несколько представителей борются за нижнюю цену.

Александр Рябченко, директор Международного института приватизации, управления собственностью и инвестиций: К ЦЕНЕ НА ХЛЕБ УЖЕ ПРИВЫКЛИ КАК К ГЛАВНОМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ ОРУЖИЮ

Что касается воды, то это естественная монополия. Здесь всегда должна быть жесткая регуляция. В мире существуют и частные местные монопольные водопоставщики, и государственные. Фактически демонстрировать хорошую работу могут и те, и другие. Здесь главное – единая стратегическая линия в государстве: делать ли эти компании частными или держать их в государственной собственности. Но ввиду того, что украинское государство никогда не считало, что оно должно отвечать за то, как работают государственные компании, то нам лучше, чтобы эти компании были частными. По крайней мере, тогда государство будет иметь возможность спрашивать с них жестко, чтобы они работали, учитывая нужды потребителя. Я за то, чтобы водоснабжающие компании были частными. Но нужно принять законы, которые будут строго регулировать их деятельность.

Облгазы преимущественно уже приватизированы по стране. Именно по газу я не убежден, что это очень хорошо, в отличие от воды, которая является нашим внутренним ресурсом. Возможно, не стоило приватизировать облгазы, потому что по газу нельзя гарантировать позитивную ситуацию. Есть проблемы: цена на газ, отношения с Россией. Намного важнее то, что каждый человек будет получать газ, чем то, кто будет владельцем на местном уровне. Мы бы могли перейти к приватизации газоснабжающих местных компаний через определенный срок, когда выяснится динамика цены на газ и будут установлены ясные правила, по которым считается цена для украинских потребителей.

Хлеб – это не монопольная отрасль. Это отрасль конкурентная. И государство вместо того, чтобы централизовать эти функции, должно создать конкурентную среду. По крайней мере создать двух или трех или больше производителей, которые бы конкурировали между собой, и это было бы намного лучше, чем централизованное управление. Эта тенденция по “Киевхлебу” - все держать в государственной собственности - не даст ничего хорошего. Хотя политически она безусловно выигрышна, потому что к цене на хлеб уже привыкли как к главному политическому оружию.

Ярослав Жалило, президент Центра антикризисных исследований: ПОТЕРЯ ГОРОДОМ КОНТРОЛЯ НАД “КИЕВХЛЕБОМ” СОЗДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ РИСКИ

Насколько мне известно, “Киевводоканал” и “Киевгаз” приватизируются около 25%. В сущности, здесь не идет речь о передаче “в руки”. В случае, если город проводит нормальную политику в отношении этих предприятий и хорошо будет управлять своей долей акций, то это можно назвать позитивным шагом. Если говорить о “Киевхлебе”, то там уже речь идет о приватизации контрольного пакета акций. Я сегодня не могу найти экономического обоснования тому, действительно ли это правильный шаг. Эта компания выполняла определенные социальные функции. Компания является стратегически важной с точки зрения обеспечения таких функций и в дальнейшем. И потеря городом контроля над “Киевхлебом” действительно создает определенные риски для обеспечения киевлян хлебом и ценообразованием на хлебопродукты. Особенно в контексте общей тенденции подорожания зерна и соответственно продукции из него. Поэтому здесь могут возникнуть определенные риски.

На Западе ситуация из хлебоснабжением полностью противоположная. Там есть ряд частных мелких компаний, у которых есть хлебные магазины, и они поставляют свою продукцию туда. Одновременно действуют определенные социальные программы, тогда государство или городские власти проводят какие-то дотации, заказы. Предприятия коммунального хозяйства в основном формируются на основе государственно-частного партнерства. Это могут быть частично государственные, частично частные предприятия, работающие по контрактам. А могут быть полностью частные компании, но опять таки они работают в определенных регуляторных рамках, установленных или государством, или муниципалитетом.

Опрашивала Анна Ященко