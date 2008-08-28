Киевсовет разрешил приватизацию ЗАО «Хлеб Киева»

Киевский городской совет на сегодняшней сессии разрешил приватизацию 75 млн. 997 тыс. 940 штук акций ЗАО «Хлеб Киева», который находится в коммунальной собственности, что составляет 50% + 1 акция общества.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 90 депутат ов.

Как отметил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ, депутаты сегодня пополнили перечень приватизируемых предприятий, которые будут реализованы, если найдется инвестор, путем аукциона. Он подчеркнул, что внесенные предприятия не выплачивали дивиденды.

Как сообщал УНИАН, Киевсовет сегодня планировал расширить перечень объектов, которые подлежат приватизации, разрешив продажу доли столичной территориальной общины в уставном капитале ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз» и ЗАО «Хлеб Киева».

В июле генеральный директор ОАО «Хлеб Киева» Игорь МАЗУРИКА заявлял, что его компания, обеспечивающая столицу хлебом, не в состоянии обращаться в Аграрный фонд и Госрезерв за мукой.

Основная причина, по словам И.МАЗУРИКИ, в том, что указанные агенты поставляют муку исключительно по предлоплате, а экономическое положение предприятий компании близко к банкротству.

«На данный момент ОАО «Киевхлеб» имеет задолженность перед ОАО «Киевмлин» в раз мере 21 млн. грн., а ОАО «Киевмлин», в свою очередь, должен поставщикам 60 млн. грн. В этой ситуации говорить о закупках из Госрезерва просто бессмысленно. Одолжить же средства на покупку муки нет возможности, так как банки уже отказывают нам в заеме», - заявил И.МАЗУРИКА.