Дэвид Духовны пройдет курс лечения от сексуальной зависимости

Американский актер Дэвид Духовны (David Duchovny) лег в реабилитационную клинику, чтобы пройти курс лечения от сексуальной зависимости, сообщает агентство Reuters.

В распространенном в четверг обращении 48-летний актер заявил, что решение начать лечение он принял добровольно. "Я прошу всех проявить уважение к моей личной жизни и личной жизни моих жены и детей, пока мы все вместе пытаемся справиться с этой проблемой", - говорится в обращении.

Дэвид Духовны приобрел известность после роли агента Малдера в телесериале "Секретные материалы". В настоящее время он занят в сериале "Californication", где играет роль писателя-плейбоя, за которую в 2007 году он получил "Золотой глобус".

Сексуальная зависимость (sexual addiction) – одно из названий вида психического расстройства, симптомами которого считаются склонность к распутному поведению, случайным связям, вуайеризму и прочим злоупотреблениям на сексуальной почве. В научных медицинских кругах сексуальная зависимость не признается болезнью, так как многие ученые считают ее вымыслом.

Лента.ру