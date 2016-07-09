Во Львове количество госпитализированных с отравлением после празднования крестин выросло до 21

Как сообщает Львовский областной центр экстренной медицины и медицины катастроф, по состоянию на утро 9 июля в инфекционном отделении Львовской областной инфекционной больнице находится 21 человек, из них 2 ребенка.

Все они были на праздновании крестин в кафе “Империя”. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Читайте такжеНа Львовщине в пансионате отравились 11 человек

Как сообщал УНИАН, во Львове 6 июля с признаками острой кишечной инфекции госпитализировали 12 человек, которые 4 июля были на праздновании крестин новорожденного ребенка в кафе “Империя”. По состоянию на 8 июля количество госпитализированных после празднования крестин составляло 17 человек.

По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение правил, установленных с целью предотвращения эпидемических и других заразных заболеваний и борьбы с ними, если эти действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).