Во Львове после празднования в кафе крестин с отравлением госпитализированы 12 человек

Во Львове после празднования в кафе крестины новорожденного ребенка с отравлением госпитализированы 12 человек, среди которых 15-летний парень.

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Как сообщили УНИАН во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф, 6 июля в 9:30 зафиксировано групповое заболевание с проявлениями острой кишечной инфекции. Выяснилось, что пострадавшие 4 июля праздновали крещение новорожденного ребенка в кафе "Империя" во Львове на ул. Торфяной.

«По состоянию на 19:00 6 июля, в инфекционное отделение больницы госпитализированы 12 человек, из них один ребенок. Госпитализированные пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Пострадавшим проводится полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий», - говорится в сообщении.

В очаге инфекции проводится эпидемиологическое расследование. Причина возможного отравления выясняется.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (Нарушение правил, установленных в целях предупреждения эпидемических и других заразных заболеваний и борьбы с ними, если эти действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний, - наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет).