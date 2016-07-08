Во Львове количество отравившихся в кафе увеличилось до 17 человек

Во Львове число госпитализированных с отравлением после празднования в кафе крестин выросло до 17 человек.

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Как сообщили УНИАН во Львовском областном центре экстренной медицины и медицины катастроф, по состоянию на 6:00 8 июля в инфекционном отделении Львовской областной инфекционной больницы находятся 17 человек, из них два ребенка. Все они были на праздновании крестин в кафе «Империя». Состояние пострадавших – средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, во Львове 6 июля с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 12 человек. Выяснилось, что пострадавшие 4 июля были на праздновании крестин новорожденного ребенка в львовском кафе «Империя».

По факту отравления открыто уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (Нарушение правил, установленных с целью предотвращения эпидемическим и другим заразным заболеваниям и борьбы с ними, если эти действия повлекли или заведомо могли повлечь распространение этих заболеваний).