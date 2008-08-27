Пожар уничтожает склады боеприпасов и гасить его просто невозможно

21:16, 27 августа 2008
Общество
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На место пожара вылетел министр МЧС

Глава МЧС Украины Владимир Шандра вылетает на место пожара, возникшего сегодня днем на 61-м арсенале Южного оперативного командования Сухопутных войск, сообщает пресс-служба Харьковской ОГА. Заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Стороженко сообщил, что ситуация находится под контролем, хотя положение достаточно серьезное.

"Пожар уничтожает склады боеприпасов и его тушение сейчас просто невозможно ввиду опасности для людей", - сообщил С.Стороженко. По его словам, началась эвакуация близлежащих окраин города Лозовая. Рассматривается вопрос об эвакуации трех сел. "Мобилизованы все сотрудники милиции, в том числе из близлежащих районов, а также армейские подразделения, медработники и центральная районная больница. Готовится техника, снаряжение и транспорт", - сообщил С.Стороженко.

Ранее сообщалось, что из-за взрывов боеприпасов на военном складе в Лозовой эвакуируют около 5 тыс. человек. В вероятную зону поражения входит несколько поселков, в том числе хутор Герсевановский, хутор Лисовский, жилой район у военной части. На место события выехали 10 автоцистерн, пожарный поезд, сводный отряд МЧС Украины в Харьковской области в количестве 10 автомобилей. Работают 2 пожарных танка Министерства обороны.

61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов.

 

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