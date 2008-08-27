Причины пожара на складах боеприпасов под Лозовой

Причиной возгорания на складах боеприпасов вблизи Лозовой стал лесной пожар.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, пожарным подразделениям МЧС, которые прибыли на место лесного пожара, к сожалению, не удалось его затушить и огонь из-за сильных порывов ветра перебросился на объекты 61-го арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины.

В 16 часов произошел пожар на двух площадках арсенала, где хранились 120-миллиметровые мины, а в 16.10 дежурной службой арсенала были зафиксированы первые взрывы.

Командованием арсенала для локализации пожара по тревоге было поднято пожарное подразделение арсенала и к месту пожара были направлены два пожарных танка и три пожарных машины. Однако из-за порывов ветра, которые способствуют распространению огня, проводить эффективные работы по гашению пожара пока еще не удается.

По состоянию на 18.00 весь персонал арсенала эвакуирован на безопасное расстояние. По предварительным данным, среди военнослужащих и работников арсенала пострадавших нет.

Решением министра обороны Украины Юрия ЕХАНУРОВА по факту чрезвычайной ситуации была срочно создана специальная комиссия во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-полковником Николаем ЦИЦЮРСКИМ.

* * * 61-й арсенал Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины расположен вблизи города Лозовая в Харьковской области на общей площади 494 га. Объемы хранения на арсенале составляют около 95 тысяч тонн боеприпасов.