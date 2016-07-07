В Киеве на взятке в 125 тысяч гривень погорела сотрудница ГФС – СМИ (фото)

В Киеве на Подоле сегодня, 7 июля, на взятке задержали сотрудницу Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает ТСН.

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Задержание произошло около 20:30. Его провели сотрудники внутренней безопасности ДФС Украины совместно с управлением внутренней безопасности центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС Украины и Генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент с места событий.

За что именно чиновница требовала 125 тыс. грн, правоохранители не сообщают.