В Киеве на взятке в 125 тысяч гривень погорела сотрудница ГФС – СМИ (фото)
21:45, 07 июля 2016Общество
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Женщину задержали в его собственном автомобиле во время получения денег.
На взятке погорела сотрудница ГФС / ТСН
В Киеве на Подоле сегодня, 7 июля, на взятке задержали сотрудницу Государственной фискальной службы Украины. Об этом сообщает ТСН.
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На взятке погорела сотрудница ГФС / ТСН
Задержание произошло около 20:30. Его провели сотрудники внутренней безопасности ДФС Украины совместно с управлением внутренней безопасности центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС Украины и Генеральной прокуратуры, сообщает корреспондент с места событий.
За что именно чиновница требовала 125 тыс. грн, правоохранители не сообщают.
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