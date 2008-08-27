Из части возле Лозовой, где горит арсенал, эвакуируют солдат

В военной части возле Лозовой проходит эвакуация, сообщил «МедиаПорту» заместитель начальника областного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Петр Гиренко.

По его информации, возле арсенала с боеприпасами сегодня днем загорелась трава. После начали взрываться сами боеприпасы.

Он подчеркнул, что ситуация очень опасная.

На месте происшествия дежурят медики.