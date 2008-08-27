Из части возле Лозовой, где горит арсенал, эвакуируют солдат
18:06, 27 августа 2008Общество
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В арсенале гремят взрывы
В военной части возле Лозовой проходит эвакуация, сообщил «МедиаПорту» заместитель начальника областного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Петр Гиренко.
По его информации, возле арсенала с боеприпасами сегодня днем загорелась трава. После начали взрываться сами боеприпасы.
Он подчеркнул, что ситуация очень опасная.
На месте происшествия дежурят медики.
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