В Харьковской области горят склады с боеприпасами (дополненная)

Сегодня около 16.15-16.30 вблизи города Лозовая Харьковской области на территории воинской части А0829 произошел пожар на складах с боеприпасами.

Об этом УНИАН сообщили в ЦОС ГУ МВД Украины в Харьковской области.

Сейчас в ЦОС не владеют информацией о последствиях пожара, однако отмечают, что военные склады расположены на границе Харьковской и Днепропетровской областей.

Как сообщил «МедиаПорту» вице-губернатор Сергей Стороженко, который сейчас исполняет обязанности председателя облгосадминистрации, арсенал находится в 300 метрах от города Лозовая.

Пожар начался возле арсенала. После начали взрываться снаряды, которые хранятся на складе.

По собственной информации «МедиаПорта» на складе хранятся снаряды, противотанковые мины, оружие, патроны.

Справка: Лозовая - крупная сортировочная железнодорожная станция. Также там находятся локомотивное депо и другие предприятия железнодорожного транспорта.

Пассажирские поезда, пересекающие лозовской узел, соединяют Москву, Киев и Харьков с Донбассом, Приднепровьем, Крымом, Кавказом. В Лозовой делают остановку такие фирменные поезда, как 15/16 "Приднепровье" Днепропетровск - Москва, 19/20 "Лугань" Луганск - Киев, 81/82 "Харьков" Харьков - Симферополь.

В структуре грузовых перевозок - донецкий уголь, черные металлы, продукция машиностроительной индустрии.