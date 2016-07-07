В Харькове задержали сотрудников управления юстиции, которые ежемесячно получали взятки от подчиненных

Как сообщает ГУ Нацполіції в Харьковской области, т.в.а. начальника управления государственной регистрации вместе с начальником отдела государственной регистрации актов гражданского состояния ежемесячно получали такую сумму за то, чтобы не проводились проверки, результатом которых могло быть увольнение.

Читайте такжеВ Николаеве к 5 годам тюрьмы приговорили бывшего прокурора-взяточника

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.