В Харькове задержали сотрудников управления юстиции, которые ежемесячно получали взятки от подчиненных
15:56, 07 июля 2016Общество
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Правоохранители разоблачили руководителей Главного территориального управления юстиции в Харьковской области, которые ежемесячно получали от своих подчиненных деньги в сумме полторы тысячи гривен.
Экс-руководителям управления грозит до 10 лет лишения свободы / Фото hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполіції в Харьковской области, т.в.а. начальника управления государственной регистрации вместе с начальником отдела государственной регистрации актов гражданского состояния ежемесячно получали такую сумму за то, чтобы не проводились проверки, результатом которых могло быть увольнение.
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По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
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