Спецслужбы задержали пограничников, которые взимали деньги за проезд через линию разграничения

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что на КПВВ "Зайцево" злоумышленники организовали систематическое получение денег с людей, которые следовали через линию разграничения. Стоимость "билета" вымогатели оценили в 200 грн с человека.

Также оперативники задержали двух руководителей отдела пограничной службы "Бахмут" во время получения 43 тыс. грн взятки от подчиненного. Задокументировано получение пограничниками одной из смен ВВС "Бахмут" 150 тыс. грн неправомерной выгоды.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли почти 600 тыс. грн и 30 тыс. долларов.

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Кроме руководства ВВС "Бахмут", сотрудники СБУ задержали еще 12 военнослужащих этого отдела пограничной службы.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

"Злоумышленникам планируется объявить о подозрении в получении неправомерной выгоды в составе преступной группы. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия", - добавили в СБУ.