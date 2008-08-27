Синоптики обещают похолодание с субботы

На территории Украины по прогнозам синоптиков 28 августа будет малооблачно, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части 16-21°; днем 24-29°, на юге до 32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 29-30 августа ожидается переменная облачность. 29 августа без осадков, лишь днем в северных и западных областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза; 30 августа на большей части территории Украины ожидаются грозовые дожди, на севере Левобережья местами сильные (ночью в восточных областях и в южной части, днем в западных областях преимущественно без осадков). Ветер северо-западный, 5-10м/с, 30 августа местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, на юге местами 20-22°; днем 29 августа в западных и северных областях 21-26°, на остальной территории 27-32°, 30 августа снижение дневной температуры до 17-22°, на юге до 23-26°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 9-14°.

31 августа - 1 сентября - без осадков, лишь ночью 31 августа в восточных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура ночью 7-12°(в Карпатах, местами в северных, а 1 сентября и в восточных областях 4-6°тепла), днем 17-23°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-16°, днем 20-26°.

В Киеве и области 28 августа будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 13-15°, днем 25-27°, по области ночью 10-15°, днем 24-29°.

29-30 августа переменная облачность. 29 августа ночью без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, 30 августа - грозовые дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, утром и днем 30 августа местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°; днем 29 августа 21-26°, 30 августа 17-22°.

31 августа - 1 сентября - без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 17-22°.