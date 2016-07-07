Один из адвокатов в деле Онищенко подаст в суд на НАБУ за "откровенную ложь" о нем

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Артем Никифоров.

"Только что разговаривал с Андреем Цыганковым касательно появившейся информации, якобы распространенной НАБУ. Будет подготовлен иск о защите чести, достоинства и деловой репутации", - написал он.

Цыганков в комментариях поблагодарил его за данную публикацию.

На своей же странице он заявил, что опубликованная НАБУ информация является "откровенной ложью", и такими заявлениями это ведомство "нарушает право на защиту подозреваемых путем совершения в отношении адвоката уголовно наказуемых действий".

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"Адвокат Андрей Цыганков, мои коллеги по офису, сотрудники и члены моей команды никогда не "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргазвыдобування", - написал он.

Цыганков подчеркнул, что "со стороны него и его команды никогда не осуществлялось непосредственное управление средствами, полученными в результате преступной деятельности по перепродаже государственного газа".

"Я никогда, "злоупотребляя предоставленными законодательством адвокатскими гарантиями, перечислял со счетов фиктивных предприятий средства на свой расчетный счет". Все это бред (антикоррупционного прокурора) Назара Холодницкого", - заявил он.

Адвокат заверил, что готов "пройти полиграф и иные процедуры по этим вопросам в присутствии господина Холодницкого и (главы НАБУ) Сытника, в присутствии своих коллег и близких, в присутствии журналистов, заранее согласовав процедуру и вопросы с НАБУ, чтобы подтвердить их ложь и противоправные действия" в отношении него.

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"И потому у меня вопрос к бывшему по духу адвокату Сытнику и господину Холодницкому, готовы ли они пройти полиграф и подтвердить, что никогда и никому не предлагали откупить часть подозреваемых по делу с правом не находиться в СИЗО, а быть под домашним арестом на время следствия, не общались ли они с кем-либо по вопросам, мягко говоря, выходящим за рамки служебного общения по так называемому "делу Онищенко" и не обсуждали ли свой интерес в нем с кем-либо прямо или косвенно", - заявил Цыганков.

Адвокат также подтвердил, что находится "в Европе".

Ранее коллеги Цыганкова заявили, что нашли в офисе, где детективы НАБУ провели обыски, средство прослушивания. По словам его самого, целью обысков было "завладение его компьютером и адвокатскими досье".

"Мне, слава Богу в Европе, усиленно предлагают вернуться и покаяться, предоставив досье клиентов и компьютер, гарантируя мою безопасность словом офицера, но я не увидел среди переговорщиков пока офицера", - написал он.

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Напомним, 6 июля НАБУ заявило, что упомянутой деятельностью, по данным следствия, "занимались, в частности, адвокаты А.Цыганков, О.Копусь и В. Маковский", а на причастность к этому проверяются и другие лица, в том числе и адвокаты.

На данный момент эта информация удалена с сайта НАБУ, однако доступна на его странице в Facebook.

Ранее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили, как сообщалось, организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 миллардов гривень в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргазвыдобування". Согласно доказательствами, полученными в ходе досудебного расследования по уголовному производству, организатором коррупционной схемы является депутат Верховной Рады из группы "Воля народа" Александр Онищенко. 5 июля Рада лишила его неприкосновенности, а также разрешила его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его местонахождение устанавливается.