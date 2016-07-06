Один из адвокатов Онищенко во время обыска сбежал из Украины - Холодницкий

Об этом в интервью 5 каналу сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

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"На самом деле, один из адвокатов, у которого проводили обыск, бежал из страны. При чем, где-то ему в аэропорту привиделись детективы НАБУ. Я не знаю, с чего он решил, что это детективы. И что они хотели его задержать, а он такой ловкий, прошел паспортный контроль и якобы они уже не решились, потому что адвокат был вне зоны украинского государства. Это просто бред", - сказал Холодницкий.

Антикоррупционный прокурор отметил, что у этого адвоката были основания убегать, если он это сделал. Вместе с тем у антикоррупционной прокуратуры пока нет оснований для его задержания.