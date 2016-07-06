НАБУ подозревает трех адвокатов Онищенко в участии в "газовых схемах" Онищенко

Об этом сообщает НАБУ на своей странице в Facebook.

"В ходе досудебного расследования деятельности созданной народным депутатом Онищенко преступной организации детективами НАБУ установлена преступная группа, действовавшая под прикрытием лиц, которые имеют свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью", - отметили в НАБУ.

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В сообщении говорится, что эти лица регистрировали фиктивные фирмы и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

НАБУ назвало имена этих адвокатов - А. Цыганков, А. Копусь и В. Маковский. На причастность к указанному преступлению проверяются и другие лица, в том числе и адвокаты, говорится в сообщении.

Как сообщалось, НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу, которая нанесла ущерб государству в размере свыше 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ОАО "Укргаздобыча".

Согласно доказательствам, полученным в ходе досудебного расследования уголовного производства, организатором коррупционной схемы является народный депутат Александр Онищенко, которого Верховная Рада 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Известно, что экс-депутат находится за пределами Украины, его место нахождения устанавливается.