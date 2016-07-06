Коллеги адвоката Онищенко заявляют, что нашли средство прослушки после обысков НАБУ (фото)

О найденном устройстве сообщил коллега Цыганкова, адвокат Евгений Солодко, передает "Украинская правда".

"Коллеги Цыганкова вчера после завершения обыска решили еще раз осмотреть офис, подозревая, что в офисе могут быть лишние вещи. Поздно вечером в переговорной комнате на одном из томов подарочного издания "Свода законов российской империи" нашли тушь и удивились", - сказал он.

Впоследствии адвокаты выяснили, что это средство прослушивания.

"Начали рассматривать и выяснилось, что это специальное средство замаскированное под косметику. Сейчас подготовлено заявление в СБУ, мы передадим эту вещь, пусть Служба разбирается, откуда оно появилось", - сказал он.

При этом Солодко предположил, что это средство могло появиться за месяц до обысков.

"Мы предполагаем, что такая вещь появилась за месяц до обыска. Как правило, такие спецмероприятия проводятся заранее, то есть наружное наблюдение, прослушивание, фиксация корреспонденции предшествуют обыскам или задержанию", - сказал он.

"Это грубое нарушение закона, нельзя прослушивать адвоката. Закон это запрещает", - заявил адвокат.

В свою очередь в НАБУ опровергают любую причастность к прослушиванию.

"Детективы Бюро действуют исключительно в рамках действующего законодательства. Никаких прослушивающих устройств при проведении обысков или после них не "подбрасывали", - заявили в НАБУ.

Сам Цыганков накануне покинул пределы Украины.

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Как сообщал УНИАН, Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко.

Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування".

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже подписал соответствующее постановление ВР.