Тимошенко о фермерах, кредитах и государственных гарантиях

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО выступает за введение государственных гарантий по кредитам для предприятий животноводства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила вчера в Киеве на правительственном совещании по вопросам развития животноводства.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, на сегодня, в первую очередь, малым и средним фермерским хозяйствам очень сложно получить кредит без залога. Залога иногда не хватает для того, чтобы можно было взять кредит и распоряжаться им на долгосрочной основе, кроме того, банки берут залог по очень заниженным ценам. «Мы отработали и планируем сейчас абсолютно новый подход… Только для отрасли животноводства мы введем в бюджет такую специальную процедуру, как государственные гарантии для сельскохозяйственных предприятий на привлечение кредитов на долгосрочной основе на развитие отрасли животноводства. Это значит, что залог в этом случае не будет нужен», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер добавила, что «объемы таких гарантий мы пропишем такие, которые покрывают стоимость новопостроенных производственных мощностей для покрытия дефицита 0,5 млн. тонн продукции животноводческой отрасли».

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, Кабмин постарается ввести эту норму уже в Госбюджете на 2008 год.